امرأة تخبّئ مخدرات داخل جواز سفرها

قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بتغريم امرأة 20 ألف درهم، عن تهمة حيازة مؤثرات عقلية داخل جواز سفرها، حيث ضبطت الشرطة النسائية قصاصة ورقية فيه تبيّن أنها من مكونات القنيبات المصنعة في غير الأحوال المرخص بها قانونياً (تدخل ضمن تصنيف المواد المخدرة).

وكانت المتهمة أنكرت حيازتها القصاصة، وأكدت عدم ضبط أي شيء معها، وذكرت أنها سلمت جواز سفرها، وبعد ذلك أُبلغت بأن هناك ورقة تتضمن مواد مخدرة موجودة فيه.

من جهتها، ذكرت المحكمة أن الاتهام المسند للمرأة ثابت بحقها ثبوتاً قطعياً، لما ورد في تقرير المختبر الجنائي الخاص بالمادة المضبوطة لدى المتهمة، ولما ورد في أقوالها في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة، الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة ارتكاب المتهمة ما أسند إليها من اتهام. وقضت المحكمة بتغريم المتهمة 20 ألف درهم مع مصادرة المضبوطات وإتلافها.