إحباط تهريب 10 كيلوغرامات مواد مخدرة في «ميناء خالد»

أحبط مفتشو مركز جمارك ميناء خالد، التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، محاولة تهريب مواد مخدرة، بعد العثور على جسم مشبوه، عبارة عن حقيبة، أثناء عملية التفتيش باستخدام جهاز الكشف الإشعاعي لفحص الحاويات.

وأوضحت الهيئة أن المفتشين تمكنوا بعد الفحص اليدوي من كشف المواد المخدرة (عبارة عن 10 لفافات بوزن إجمالي يصل إلى 10.046 كيلوغرامات)، مشيرة إلى أن الضبطية أحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وثمنت الهيئة كفاءة ضباط وعناصر التفتيش، وتمتعهم بالحس الأمني العالي، مؤكدة تسخير كل إمكاناتها لتعزيز الجهود في ضبط محاولات التهريب، مهما كان نوعها، خصوصاً المواد المخدرة.

وقال مدير مركز جمارك ميناء خالد، سالم عبدالله ماجد الزمر، إن إحباط مفتشي المركز لمحاولة تهريب مواد مخدرة يعد رداً موجعاً للمهربين، ولكل من يفكر بالعبث بالأمن الوطني. كما يعكس التزامنا الكامل حماية المجتمع، ومنع وصول المواد الممنوعة إلى أفراده.