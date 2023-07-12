«أعطال مفاجئة» بالمركبات تتسبب في حوادث جسيمة

تسببت أعطال فنية مفاجئة في مركبات في توقفها على طرق سريعة، ما تسبب في وقوع حوادث متتابعة جسيمة نتيجة للصدم والتصادم بين المركبات القادمة بسرعات عالية والمركبة المتوقفة.

وحذرت شرطة أبوظبي من خطورة توقف المركبات في منتصف الطريق، داعيةً سائقيها إلى التصرف السريع.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن وقوع 21 حادثاً على طرق الدولة العام الماضي، بسبب الوقوف المفاجئ لمركبات على الطرق، وحدوث عطل ميكانيكي أثناء السير، والوقوف في وسط الطريق، وعدم اتخاذ اللازم عند تعطل المركبة.

وبثت شرطة أبوظبي أخيراً مقاطع فيديو لعدد من الحوادث الحقيقية التي وقعت على طرق سريعة، وتظهر مخاطر توقف مركبات في منتصف الطريق، فيما أدى عدم تركيز السائقين وانشغالهم عن الطريق إلى عدم الانتباه للمركبة المتوقفة، ما تتسبب في حوادث متتابعة مع عدد من المركبات.

ووردت استفسارات من قراء إلى «الإمارات اليوم» حول كيفية التصرف في حال حدث عطل مفاجئ في المركبة أثناء قيادتها، خصوصاً على الطرق السريعة، وما الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب مثل هذه الأعطال.

وطالب قراء للصحيفة برفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين بخطورة التوقف في منتصف الطريق، وكيفية التصرف في حال انفجر إطار المركبة أثناء القيادة، إذ يجهل كثيرون كيفية التصرف في مثل هذه الحالات، ويمكن تنفيذها بالتعاون مع مدارس القيادة وشركات القطاع الخاص، فيما اقترح آخرون تشديد العقوبة والغرامة المالية على السائق الذي يتوقف بمركبته في منتصف الطريق.

وأكد الرائد أحمد عبدالله المهيري، من مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم» أهمية تطبيق إجراءات السلامة المرورية عند تعرض المركبة لعطل فجائي من خلال ست قواعد مهمة: أولاً عند تعطل المركبة يجب الابتعاد عن الطريق واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ أو التوجه إلى أقرب مخرج. ثانياً استخدام كتف الطريق من الجهة اليمنى فقط في حال الضرورة القصوى. ثالثاً استخدام الإشارات الرباعية التحذيرية. رابعاً وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة المتعطلة بمسافة كافية لتنبيه سائقي المركبات الأخرى. خامساً تجنب الجلوس داخل المركبة المتعطلة أو في الطريق. سادساً الاتصال بهاتف الطوارئ (999) لطلب المساعدة.

وحذر السائقين من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب، داعياً للتوجه إلى أقرب مخرج، وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز التحكم والسيطرة (غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم.

ودعا السائقين إلى ترك مسافة كافية وآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية.

كما حذر السائقين من خطورة الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف، وكذلك السلوكيات التي تؤدي إلى الانشغال عن الطريق.

ونص قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة «الوقوف وسط الطريق دون مبرر» بغرامة مالية بقيمة 1000 درهم، وتسجيل ست نقاط سوداء، فيما مخالفة «الوقوف في الصندوق الأصفر» غرامة مالية بقيمة 500 درهم.

ضبط مروري

دعت شرطة أبوظبي إلى الالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام الإشارات الضوئية لإطلاع قائدي المركبات الآخرين على تغيير مسارهم، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والانتباه عند الإشارات الضوئية الحمراء.

وأكدت الحرص على مضاعفة الجهود للحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، بزيادة الضبط المروري، وتركيب أنظمة حديثة للضبط الآلي على الطرق الداخلية والخارجية، بجانب تكثيف التوعية، ونشر الثقافة المرورية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

• 21 حادثاً على طرق الدولة العام الماضي بسبب الوقوف المفاجئ لمركبات على الطرق.