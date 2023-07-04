شرطة عجمان تطلق حملتها المرورية "لا للتجاوزات الخاطئة"

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان متمثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة المرورية التوعوية بعنوان "لا للتجاوزات الخاطئة"، وذلك في إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سيف عبد الله الفلاسي، إن الحملة هدفت إلى تعزيز الوعي المروري لدى قائدي المركبات وأهمية الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية التي تضمن سلامة جميع مستخدمي الطريق، موضحاً عواقب التجاوز الخاطئ التي قد تصل تبعيات خطورتها إلى التسبب في الحوادث المرورية التي تهدد حياة السائقين ومستخدمي الطريق.

وأشار المقدم سيف الفلاسي إلى أن التجاوز من كتف الطريق من أبرز التجاوزات الخاطئة والتي قد تهدد حياة السائق والآخرين للخطر، إضافة إلى الانحراف المفاجئ، وتجاوز الشاحنات بصورة خطرة، حيث تصل غرامات هذه التجاوزات إلى 3000 درهم وسحب رخصة القيادة لمدة عام بالإضافة إلى النقاط السوداء في بعض المخالفات.

ودعت القيادة العامة لشرطة عجمان قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة للوقاية من الحوادث المرورية.