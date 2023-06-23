بلدية الفجيرة تصادر 1487 سلعة مقلدة

ضبطت الجولات التفتيشية لبلدية الفجيرة مخالفات في 24 منشأة، تم إنذار 21 منها، ومخالفة ثلاث منشآت، إضافة إلى مصادرة 1487 سلعة مقلدة. وأفاد مدير عام البلدية، المهندس محمد سيف الأفخم، بأن إدارته تعمل على تكثيف الحملات التفتيشية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وتقرر إغلاق منشأة مخالفة للاشترطات الصحية، وإنذار 164، ومخالفة 71 منشأة غير ملتزمة. وذكر الأفخم أن البلدية أنهت استعداداتها لاستقبال العيد، عبر تجهيز المقاصب التابعة لها، وتنفيذ زيارات تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية والأسواق وصالونات الحلاقة والتجميل، والتأكد من استيفائها الاشتراطات.