95 % نسبة الجلسات والاجتماعات المنعقدة عن بعد في المحاكم الاتحادية

أفادت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل بأن نسبة الجلسات والاجتماعات المنعقدة عن بعد في المحاكم الاتحادية بلغ 95%، بحسب إحصائية الربع الأول من عام 2023.

وأكدت أن الإجراءات المتخذة بالتوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً واستخدام وسائل الاتصال المرئي، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، أسهم بشكل فعال في تعزيز الدور الريادي لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة ويدعم تنافسيتها عالمياً.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الدائرة، وفق تقرير مؤشر العمل عن بعد خلال الربع الأول من العام الجاري، أن عدد جلسات الدوائر القضائية الحضوري بلغ 139 جلسة، فيما بلغ عدد الجلسات عن بعد 22927 بنسبة بلغت 99% .

وبلغ عدد جلسات القاضي المشرف الحضورية 195 جلسة، فيما بلغت الجلسات عن بعد 3229 بنسبة 94%، كما بينت الإحصاءات أن اجتماعات التحضير لمديري الدعوى الحضورية كانت خلال الربع الأول من العام الجاري 1867 جلسة، فيما بلغت الاجتماعات عن بعد 22785 بنسبة بلغت 92%. وفي ما يتعلق باجتماعات الأنظمة البديلة للتقاضي الحضوري فقد بلغ عددها 800 جلسة، في حين بلغ عددها عن بعد 9041، بنسبة مئوية قدّرت بـ92%.