شرطة الشارقة تضبط مشاركين بمقطع فيديو روجوا لأفعال مخلة

ضبطت شرطة الشارقة مجموعة من الأشخاص من الجنسية الآسيوية، قاموا بالترويج لأفعال مخلة بالآداب، من خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد شرطة الشارقة جاهزية عناصرها في التصدي والحد من أي سلوكيات أو ممارسات سلبية دخيلة على المجتمع، مشيرة إلى أن جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات هي أحد أهم أولوياتها، مشيدة بدور أفراد المجتمع الإيجابي الفاعل في تحقيق استدامة الأمن المجتمعي، من خلال التعاون مع أجهزة الشرطة والإبلاغ الفوري عن أي سلوك يتم رصده، من خلال قنواتها الإلكترونية، وخدمة «حارس» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة الشارقة.