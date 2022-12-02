شرطة الفجيرة ترصد إعلان توظيف وهمياً

أكدت شرطة الفجيرة ضرورة التأكد من الوظائف المتاحة لطالبي الوظائف عبر المواقع الرسمية للمؤسسات الحكومية والاتحادية، والمنصات المعتمدة التي توفر الوظائف بصور قانونية، حتى لا يقعوا ضحايا إعلانات وهمية.

وأفادت بأنها رصدت جهة تروج لإعلان غير صحيح عن توافر وظائف شاغرة في شرطة الفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد، مطالبة بضرورة الانتباه وعدم الاستجابة للاحتيال الإلكتروني بشتى أنواعه، والذي يستغل الأشخاص بطرق مبتكرة ومتجددة بهدف استغلالهم المادي، لافتة إلى إنشاء محتالين صفحات وهمية عبر الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي على أنها شركات توظيف معتمدة.

وأشارت شرطة الفجيرة إلى أن محتالين ينتحلون صفة مؤسسات موثوقة، بهدف كسب ثقة الباحث عن وظيفة، مشيرةً إلى أن أشكال الجريمة بدأت تتحول من النمط التقليدي إلى الآخر الأكثر تعقيداً، وهو الإلكتروني، بهدف الوصول لأكبر شريحة، مشددة على تجنب الإفصاح عن البيانات البنكية لأي شخص. وأكدت شرطة الفجيرة أنها تتصدى لظاهرة الاحتيال الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات بشأن التوعية، إضافة إلى وجود خطة عمل مستمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل هيئة تنظيم الإتصالات والحكومة الرقمية.

من جهته، أفاد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، في تصريح سابق، أنه تم تطوير أداء فريق العمل المتخصص بالجرائم الإلكترونية لمواكبة التطور في الجرائم الإلكترونية.