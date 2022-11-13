وفاة آسيوي دهساً على شارع الشيخ محمد بن زايد

توفي آسيوي دهساً أثناء عبوره شارع الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء الماضي، متأثراً بإصابته البليغة، بعدما صدمته مركبة يقودها عربي في العقد الثاني من العمر.

وفرّ السائق من الموقع، إلا أن دوريات الشرطة تمكنت من ضبطه قبل مرور 48 ساعة على الحادث.

وقال نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم عمر بوغانم، إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات المركزية مساء الأربعاء الماضي يفيد بوقوع حادث دهس على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، قرب جسر الشيخ خليفة، فانتقلت الجهات المعنية إلى الموقع، حيث أظهرت وقائع التخطيط والاستدلال وكاميرات المراقبة أن المتوفى تعرض للدهس أثناء سيره إلى الجهة الأخرى من الشارع، متخطياً المسارات الستة للطريق، فيما فر السائق من الموقع.

وأضاف أن الأجهزة المختصة باشرت عملياتها الشرطية، لتتبع صاحب المركبة، ونجحت في ضبطه خلال 48 ساعة. وأشار بوغانم إلى أن عبور الطرق السريعة ينطوي على خطر كبير، إذ تصل سرعاتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة، الأمر الذي يجعل حوادث الدهس شبه مؤكدة، مضيفاً أن «إصاباتها غالباً ما تؤدي إلى حدوث الوفاة».

كما أشار إلى أن الهروب من موقع الحادث يُعد جريمة، وتخلياً عن المسؤولية الإنسانية والمجتمعية.

ودعا إلى التقيد بالإرشادات واللوائح والقواعد والتعليمات المرورية التي من شأنها تحقيق أمن الطرق والوصول إلى أعلى معايير السلامة المرورية، والالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لها واستخدام الجسور والأنفاق المخصصة للمشاة.