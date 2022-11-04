شاب يشتري أغراضاً بـ 1300 درهم من بقالة ويرفض السداد

حصل شاب على أغراض بـ1300 درهم من بقالة، ورفض سداد قيمتها، وتمت معاقبته جزائياً وتغريمه 5000 درهم، وقضت محكمة العين الابتدائية، بإلزامه أن يؤدي إلى مالك البقالة 4300 درهم.

وتفصيلاً، أقام مالك بقالة دعوى يطالب بإلزام شاب رد 1300 درهم و30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقته، موضحاً أن الشاب حضر إلى البقالة، وأخذ رصيد هاتف بـ1100 درهم، وأغراضاً بقيمة 200 درهم، ولم يسدد ثمنها، وتمت إدانته عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وتغريمه 5000 درهم، وقدم صورة من الحكم الجزائي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة سرقة منقولات بقيمة 1300 درهم. وقدرت المحكمة التعويض بـ3000 درهم، وحكمت بإلزام الشاب أن يؤدي للمدعي 4300 درهم.