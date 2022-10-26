«راصد» يعيد «مُسناً تائهاً» إلى عائلته في عجمان

أعاد فريق «راصد» التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رجلاً من كبار المواطنين، ضل طريقه في إمارة عجمان، وسلمه إلى عائلته سالماً.

وقال مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي (راصد)، محمد عبدالوهاب الخاجة، إن مفتشي الدائرة من فريق «راصد»، وأثناء الرقابة والتفتيش في ساعة متأخرة من الليل، وجدوا مسناً تائهاً في إحدى المناطق السكنية، مبيناً أن المفتش المؤهل قدم العون والمساعدة له، وأبلغ الشرطة، وتضافرت جهود الدائرة والشرطة لإيصاله إلى ذويه بسلام.

وأضاف أن الدائرة تتبنى مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتولي اهتماماً لافتاً بتقديم يد العون لكبار المواطنين.