سائق عربي يتسبب في وفاة آخر دهساً ويلوذ بالفرار

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفي أقل من 5 ساعات، من ضبط شخص خمسيني من الجنسية العربية، تسبب في حادث دهس لشخص في العقد الثالث من عمره من إحدى الجنسيات العربية ليفارق الحياة على الفور، وفر الجاني هارباً.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات مساء أمس الأحد، في الساعة الثالثة عصراً يفيد بوقوع حادث دهس على شارع التعاون بالشارقة، تسبب في وفاة شخص، فيما لاذ المتسبب بالهروب من موقع الحادث.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة المختصة بشرطة الشارقة عملياتها في البحث والتحري عن المتسبب، وفي أقل من 5 ساعات نجحت من تحديد هوية المتسبب، وتم إلقاء القبض عليه، معترفاً بفعلته، ومبرراً عدم توقفه، واستمراره في طريقه لشعوره بالارتباك والخوف، وجاري تحويل القضية إلى الجهات المختصة.

ونوهت شرطة الشارقة إلى أن الهروب من موقع الحادث جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، داعية السائقين إلى المبادرة في مساعدة المتضرر وإنقاذ حياته، وتحمل المسؤولية الإنسانية والمجتمعية، وعدم الهروب لتجنب المسئولية الجنائية.