تغريم مشجّع 50 ألف درهم وحرمانه «تويتر» سنة كاملة

قضت محكمة استئناف العين، بإدانة متهم بالسب عبر وسائل تقنية المعلومات، على خلفية الإساءة لجماهير أحد الأندية الرياضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت حكمها بتغريمه مبلغ 50 ألف درهم، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، وحذف البيانات المتعلقة بالجريمة، مع حرمان المتهم استخدام «تويتر» مدة سنة.

وتعود تفاصيل القضية، وفق أوراق الدعوى، إلى نشر المتهم «تغريدة» على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تتضمن صوراً غير لائقة تنطوي على إساءة واضحة لجماهير أحد الأندية الرياضية، والتي لا تمت بصلة إلى الروح الرياضية والمنافسة الشريفة بين أندية وجماهير الدولة، وفق الضوابط والسلوكات الأخلاقية الرياضية والآداب العامة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ المقدم، حيث أقر المتهم بما هو منسوب إليه من اتهام، وبناء على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

ودعت النيابة العامة إلى التزام الجماهير الأخلاق الرياضية، وعدم الإساءة إلى أي شخص أو جهة، والتشجيع الإيجابي دون استخدام ألفاظ أو إشارات أو إيحاءات مشينة في حق الآخرين، أو الخروج على القانون.