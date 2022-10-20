في أقل من 24 ساعة.. شرطة الشارقة تلقي القبض على سيدة قامت بابتزاز شخص

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سيدة قامت بابتزاز شخص بأحد طرق الإمارة، وذلك بعد انتشار مقطع تسجيل صوتي للشخص المبتز، يوم أمس الأربعاء عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله عملية الابتزاز والاحتيال التي تعرض لها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة للبحث وتحديد هوية الطرفين‏، ومن خلال التحري والتقصي وجمع الاستدلالات، تمكن الفريق من تحديد هوياتهم، وضبط السيدة في أقل من 24 ساعة من انتشار المقطع الصوتي، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بشأنها.‏

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها في التصدي والحد من أي سلوكيات أو ممارسات سلبية قد تضر بالمجتمع وتهدد أمنه، مشيرةً أن جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات هي أحد أهم أولوياتها.

وأهابت شرطة الشارقة، بأفراد الجمهور ضرورة اللجوء للجهات المختصة، والإبلاغ الفوري عن أي واقعة قد تحدث، وعدم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي، مما لذلك من مردود سلبي على أمن المجتمع، وتحمل الناشر المسؤولية القانونية.