السيطرة على حريق ناجم عن انفجار أسطوانة غاز في مصنع بـ «المفرق الصناعية»

نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أمس في السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مصنع بمنطقة المفرق الصناعية بأبوظبي. وقد تلقى مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بشرطة أبوظبي بلاغاً صباح أمس، يفيد بنشوب حريق في مصنع للغاز، وقامت الفرق المختصة بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف.

وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان لها، قيام الفرق المعنية بالبدء الفوري للتحقيقات الأولية للحادث والمباشرة بالتحقيقات الموسعة لبحث أسبابه وتداعياته. وتحث شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية، وتجنب نشر أو تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.