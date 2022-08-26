ضبط سائق استعرض بمركبته وعرض حياته والآخرين للخطر برأس الخيمة

تمكن رجال فرع التعقيب في قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور

والدوريات بشرطة رأس الخيمة من ضبط سائق آسيوي يبلغ من العمر 25

عاما استعرض بمركبته وقام بحركات استعراضية خطيرة في أحد شوارع

الإمارة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في

رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد الصم النقبي، إن تفاصيل الواقعة بدأت حين

تلقي قسم المباحث والضبط المروري بالإدارة بلاغاً عن انتشار مقطع فيديو

عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالاستعراض بمركبته بحركات

خطيرة تهدد سلامته وسلامة غيره من مستخدمي الطريق في أحد الشوارع

الداخلية بالإمارة، وأوضح أنه تم تشكيل فريق مختص من فرع التعقيب

لمتابعة الموضوع وإجراء اللازم حيث تم تحديد المركبة وهوية سائقها وتم

حجز المركبة المضبوطة في ساحة حجز المركبات، تابع كما تم إحالة السائق

لجهات الاختصاص بتهمة تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر لاتخاذ

الإجراءات اللازمة بحقه.

وأضاف أن قانون السير والمرور الاتحادي شدد على عقوبة الاستعراض

بالمركبات بالغرامة بـ 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية وحجز

المركبة لمدة 60 يوم لكل من قاد مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة

الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، بالإضافة إلى قيادة مركبة بطريقة من

شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة.

وذكر أنه يجب على مستخدمي الطرق وسائقي المركبات ضرورة احترام

الأنظمة والقوانين المرورية وعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تهدد

السلامة العامة وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من

عقوبات وغرامات مالية يتم توقيعها بحقهم.

وأشار إلى خطورة عدم احترام قوانين السير والمرور من خلال عدم التزام

السائقين بقيادة المركبات بطريقة ملتزمة وآمنة، وأنه يجب على السائقين

التحلي بأخلاقيات القيادة ومراعاة الآخرين والحفاظ على سلامتهم وعدم

إزعاجهم بتصرفات غير مسئولة، ​وتابع أنه على أفراد المجتمع ضرورة

التعاون وأهميته في الإبلاغ عن أي تجاوزات مرورية من خلال التواصل

سريعاً على غرفة العمليات 999 أو للاستفسارات على الرقم 901 .