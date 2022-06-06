دفاع مدني الشارقة: عمليات تفتيش منتظمة ومفاجئة لتلافي مخاطر الحرائق في الصيف

المصدر: الشارقة - مينا غالي

أكد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، المقدم هاني الدهماني، أن الحوادث التي ‏تحدث في فصل الصيف، كالحرائق في المنشآت السكنية والتجارية، غالباً ما تعود مسببات وقوعها إلى تصرفات بشرية خاطئة تفتقر للوعي باحتياطات السلامة المدنية، وتهدد أمن وسلامة المجتمع، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها إدارة الحماية المدنية والسلامة المستمرة في عمليات التفتيش المنتظمة والمفاجئة لتلافي تلك المخاطر.

ودعا الدهماني عبر برنامج "أمان يا بلادي"، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، ويبثّ على الهواء مباشرةً عبر أثير إذاعة الشارقة صباح كل يوم اثنين، في إطار حلقة بعنوان "صيفك آمن "، جميع‏ ‏أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة بتطبيق الإرشادات الضرورية، خاصة خلال فصل الصيف تفادياً لوقوع حوادث الحريق الناتجة عن إهمال البعض، مؤكداً أهمية تركيب وسائل الحماية في المنازل.

من جانبه، تطرق مدير فرع التوعية المرورية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة‏، النقيب سعود الشيبه، في الحديث حول جهود شرطة الشارقة في السلامة المرورية، وحملاتها التوعوية المكثفة، التي تتبناها لبلوغ أعلى مستويات السلامة لكافة مستخدمي ‏الطرق، موضحاً السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض في فصل الصيف، منها ترك المركبة في حالة تشغيل، وأهم ‏المعايير والمقاييس التي يجب توافرها في الإطارات للحد من أسباب الحوادث ‏المرورية.

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