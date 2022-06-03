«شاهين الذكي» يرصد سلوك السائقين في حافلات النقل العام

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أفادت هيئة رأس الخيمة للمواصلات أن نظام شاهين الذي أطلقته في حافلات النقل العام من خلال تثبيت كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي أمام سائقي الحافلات جاء لتوفير معايير للأمن والسلامة ولرصد سلوكيات السائقين في حافلات النقل العام، حيث تتولى الكاميرات قراءة وجه السائق من خلال علامات التعب والإجهاد التي قد يعاني منها، عبر مؤشرات تقنية مرتبطة بمركز التحكم والرقابة الذكي في الهيئة ليتم على أساسها اتخاذ الاجراءات التي تتناسب مع الحالة.

وأوضحت أن المعايير تهدف أولا إلى ضمان التزام السائقين بالقواعد والأصول المتبعة في الأداء المهني والأخلاقي، وثانياً رصد سلوك السائق أثناء الرحلة من حيث تجاوز السرعة المقررة، وثالثاً الالتزام بالقيادة الامنة، ورابعاً رصد الالتفاف المفاجئ، وخامساً رصد الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وغيرها من التجاوزات التي قد يرتكبها السائقون.

وأضافت أن مركز التحكم والرقابة الذكي في الهيئة يقوم بتحليل تلك البيانات واتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن سلامة مستخدمي النقل العام مما يسهم في الحد من الحوادث والشكاوى والملاحظات ويرفع من جودة.

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