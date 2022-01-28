شرطة أبوظبي تسجل 45 ألف مخالفة «مسافة أمان» في 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذّرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، السائقين من مخاطر عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، موضحة أنها سجلت 45 ألفاً و269 مخالفة خلال العام الماضي.

وأكدت أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية ينتج عنها خسائر بشرية ومادية، مناشدة السائقين بضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين من الحوادث المرورية الجسيمة، لافتة إلى أن مخالفة «عدم ترك مسافة أمان بين المركبات» تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق.

وأفادت بأن التسبب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليه القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، موضحة أن القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذلك تطبيق البند (52) في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية «بغرامة تقدر 400 درهم و4 نقاط مرورية على قائد المركبة».

وأشارت إلى مخاطر قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة وإجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطرة.

وحثت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الأحوال الجوية المتغيرة، بترك مسافة أمان أكبر بين المركبات خصوصاً خلال انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وأثناء نزول المطر وتجمع مياه على الطرق، ما يعرض المركبات للانزلاق وعدم توقفها في المسافة المناسبة.

وكانت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم بثت أخيراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمخالفات وحوادث مرورية حقيقية وقعت على طرق الإمارة، بهدف توعية الجمهور بخطورة عدم ترك مسافة بين المركبات على الطرق في إطار رصدها للمخالفات المرورية على الطرق على مدار الساعة تعزيزاً للسلامة.

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