وفاة 8 أشخاص وإصابة 21 بسبب ترك المركبات وسط الطريق العام الماضي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توفي ثمانية أشخاص وأُصيب 21 آخرون في حوادث مرورية وقعت في دبي نتيجة ارتكاب مخالفة الوقوف وسط الطريق خلال العام الماضي، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى تسجيل 11 ألفاً و656 مخالفة في العام الماضي.

وقال المزروعي، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تعرض المركبات والشاحنات للأعطال ووقوفها وسط الطريق، ما يجعلها سبباً لحوادث الاصطدام، مشيراً إلى أن هذه المخالفة الخطرة تتسبب عادة في أضرار بليغة ينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، ما يستدعي مراعاة إجراءات فحص دورية للمركبة تفادياً لارتكاب هذا الخطأ القاتل.

وأكد المزروعي أهمية اتباع الخطوات الصحيحة حال تعرض السائق لمثل هذا الموقف، بداية باستخدام الإشارات التنبيهية الجانبية، والتحرك بالمركبة بعيداً عن الطريق إذا أمكن تحريكها، مع مراعاة أخذ الحيطة والحذر من المركبات القادمة من الخلف تفادياً للاصطدام بها أو إرباك سائقيها.

وأشار إلى أنه في حالة تعرض المركبة لحادث، ولم يستطع السائق تحريكها إلى خارج الطريق، فعليه استعمال الإشارات التنبيهية، ووضع المثلث التحذيري خلفها بمسافة كافية لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، وترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.

وكشفت إحصاءات الإدارة العامة للمرور وقوع 11 حادثاً مرورياً خلال العام الماضي، بسبب مخالفة الوقوف وسط الطريق، أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 21 بإصابات متفاوتة، وتضرر 24 مركبة، في حين تم تحرير 11 ألفاً و565 مخالفة في العام ذاته.

ولفت المزروعي، إلى أن مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر تبلغ غرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية تُضاف إلى سجل السائق.

• غرامة الوقوف وسط الطريق دون مبرر 1000 درهم و6 نقاط مرورية.

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