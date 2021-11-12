11 شرطاً لتفادي الحوادث المرورية أثناء الضباب

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن ضرورة التزام السائقين بـ 11 شرطاً أثناء قيادة المركبات بأمان في أجواء الضباب والأحوال الجوية المتقلبة لتفادي وقوع حوادث أو ارتكاب مخالفات مرورية. وأوضحت أنه في حال عدم التزام السائقين بالتعليمات المرورية والسير خلال أوقات الضباب دون استخدام الأنوار فإن السائق سيتعرض لغرامة بقيمة 500 درهم وأربع نقاط مرورية، لافتة إلى أنه في حال السير خلال أوقات الضباب بالمخالفة للتعليمات الجهة المعنية فسيتم فرض غرامة قدرها 500 درهم وأربع نقاط سوداء وفقا للمادة 104 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري. وأشارت إلى أنه يجب على السائقين تخفيف السرعة قدر الإمكان بـ 50 كيلومتراً في الساعة أثناء الضباب، وترك مسافة أكبر خلف السيارات الأخرى واحتساب 5 ثوانٍ على الأقل للتوقف التام، واستخدام الإضاءة المنخفضة، وفتح النافذة قليلاً لرؤية أفضل للبيئة المحيطة. وذكرت أنه يجب قيادة السيارة في المسارات ذات السرعة المنخفضة، وتجنب تغير مسار السيارة إلا عند الضرورة لأن ذلك يعرض السائق للخطر، إضافة إلى استخدام حافة الطريق اليمنى أو خطوط الطريق كدليل، وعدم استخدام الإشارات الرباعية لأنه يشكل خطراً لاعتقاد السائقين الآخرين أن السائق متوقف وسط الطريق. ولفتت إلى ضرورة عدم تستخدم الإشارات الرباعية إلا في حال الوقوف التام، مؤكدة أنه يجب توقف المركبة على الجانب الأيمن للطريق عند انعدام الرؤية وتشغيل الإشارات الضوئية الرباعية.