51 ألف درهم و12 نقطة مرورية عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر تجاوز الإشارة الضوئية والانشغال بغير الطريق وتجنب المخالفات المرورية التي تصل في مجملها إلى 51 ألف درهم و12 نقطة مرورية، جراء تجاوز الإشارة الحمراء وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

ونبهت للنتائج السلبية التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية، خصوصاً باتجاه اليسار، مؤكدة ضرورة التركيز على مسار الطريق، لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة. ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في الوقت نفسه أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

جدير بالذكر أن القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة ستة أشهر.

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