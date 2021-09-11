«الداخلية» تحدد 4 إجراءات وقائية للحد من حوادث الضباب

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

حددت وزارة الداخلية أربعة إجراءات وقائية للقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب، وتضمن سلامة مستخدمي الطريق، وتحد من الحوادث المرورية، وهي عدم تشغيل الأضواء التحذيرية للمركبة، ترك مسافة آمنة بين المركبات، الالتزام بخط السير، عدم تجاوز السرعة المحددة.

ودعت السائقين ومستخدمي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، خلال تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية التي وصلت في بعض الأيام إلى أدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً.

وتشهد الدولة كل عام ظاهرة الضباب خلال فترتين، الأولى من نهاية شهر سبتمبر حتى نهاية نوفمبر، وتعد ذروة موسم الضباب، والثانية من شهر فبراير حتى آخر مارس، وتحملان مخاطر عدة على الطرق، خصوصاً خلال فترة الذهاب إلى العمل والمدارس في الصباح، حيث يتدنى مستوى الرؤية، وتنعدم أحياناً، وقد تستمر ساعات، وتتسبب في وقوع حوادث خطرة وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وتشير تقارير شرطية إلى خطورة حوادث الضباب على مستوى الدولة، إذ خلفت عدداً كبيراً من الوفيات والإصابات خلال السنوات الماضية، وتزيد خطورتها بسبب مشاركة عدد كبير من المركبات في الحادث الواحد، نتيجة التصادم المتتابع، حيث سجل حادث الضباب في منطقة غنتوت في أبوظبي في 2008 الأعلى من حيث عدد المركبات المشاركة في الحادث إذ بلغ 196 مركبة، وأسفر عن ثلاث وفيات وأكثر من 300 شخص.

وأظهرت أن مسببات وقوع تلك الحوادث كانت نتيجة عدم مراعاة ظروف الطريق خلال تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والسرعة الزائدة، فضلا عن عدم ترك مسافة أمان كافية.

من جانبها، دعت شرطة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، خصوصاً خلال ساعات تشكّل الضباب، لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع، ومتابعة النشرات الجوية، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المقررة على الطرق في هذه الظروف.

ونبهت السائقين إلى متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية، واستخدام ماسحات الزجاج، وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس، وإجراء الصيانة اللازمة وفحص سلامة المكابح والإطارات.

وناشدتهم بضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب، وهي 80 كم/‏‏‏ساعة.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وتنبيه السائقين بخفضها تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل، ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.





10 نصائح شرطية

1- تجنب الوقوف وسط الطريق حال التعرض لحادث بسيط.

2- تجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف.

3- الحذر من مفاجآت الطريق، كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوادث.

4- خفض السرعة.

5- التوقف على جانب الطريق الأيمن في حالة انعدام الرؤية.

6- مراقبة التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية التي تشهد حالات ضباب كثيف.

7- استخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة.

8- عدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء الضباب.

9- الالتزام بمسافة كافية بين المركبات لتفادي الاصطدام.

10- عدم الانشغال بغير الطريق.

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