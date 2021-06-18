6 إرشادات تحمي الأطفال من حوادث الغرق

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حددت وزارة الداخلية ستة إرشادات للسلامة والوقاية من حوادث الغرق، على شواطئ الدولة، ناصحة المرتادين، بمتابعة أحوال الطقس من الجهات المعنية للتعرف على حالة البحر، والتأكد من توفير معدات السلامة أثناء ممارسة السباحة.

ونصحت بارتداء سترة النجاة قبل ممارسة السباحة، التأكد من وجود منقذ سباحة بجانب الشاطئ، وتنبيه منقذ السباحة في حال رؤية شخص يتعرض للغرق، حاثة الأهالي على التواجد بالقرب من أطفالهم أثناء السباحة.

وطالبت الأهالي بعدم ترك الأطفال الرضع في المنازل وحدهم بالقرب من حوض السباحة، أو بركة الماء، لأن من السهل تعرضهم للغرق، وكذلك مراقبة الأبناء عند نزولهم أحواض السباحة، وإن يجيدون التعامل معها، وعدم تركهم وحدهم، وضرورة أن يرتدي الطفل سترة السباحة الواقية من الغرق عند اللعب في الماء، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في المنزل.

وسجلت الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، حالات غرق عدة، نتج عنها عدداً من الوفيات، وإنقاذ آخرين، وذلك خلال خروج عائلات وشباب في رحلات بحرية بشكل جماعي، من دون الانتباه إلى ارتفاع الموج واضطراب البحر، وعدم التقيد بالتعليمات واللوائح الموضوعة على الشواطئ، التي تحذر من خطر السباحة في بعض الأماكن الخطرة.

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