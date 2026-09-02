شرطة دبي تكرّم سعودياً أنقذ شخصاً من الغرق في خور دبي

كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي مواطناً سعودياً تقديراً لشجاعته ومبادرته في إنقاذ شخص من الغرق في خور دبي، مؤكدةً أن مثل هذه المواقف الإنسانية تجسد قيم المسؤولية المجتمعية وروح المبادرة في حماية الأرواح.

وسلّم مدير مركز شرطة الموانئ، العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، شهادة شكر وتقدير إلى عبدالرزاق بن زعل بن جبر الرويلي، تثميناً لإقدامه وحسن تصرفه في إنقاذ الغريق، في إطار حرص شرطة دبي على تكريم المتعاونين وترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية.

وأكد السويدي، أن المبادرة التي أظهرها الرويلي تعكس وعياً مجتمعياً عالياً، ودور أفراد المجتمع كشركاء في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الحياة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الأرواح مسؤولية مشتركة تتطلب سرعة المبادرة وعدم التردد في تقديم المساعدة عند الحاجة، وفق الضوابط التي تضمن سلامة الجميع.

وأضاف، أن تكريم أصحاب المواقف الإنسانية يأتي انطلاقاً من نهج شرطة دبي في تشجيع السلوكيات الإيجابية، وترسيخ قيم التعاون والتكافل، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان داخل المجتمع.

من جانبه، أعرب عبدالرزاق الرويلي عن شكره لشرطة دبي على هذا التكريم، مؤكداً أن ما قام به كان واجباً إنسانياً قبل أن يكون أي شيء آخر، ومشيداً بجهود شرطة دبي في ترسيخ الأمن وخدمة أفراد المجتمع.