شرطة الشارقة تناقش تحديات «الجرائم الإلكترونية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في مركز بحوث شرطة الشارقة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، ندوة افتراضية تحت عنوان «المواجهة الإجرائية للجرائم الإلكترونية»، غداً، لمناقشة التحديات المستقبلية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية المتنوعة.

وأفاد مدير مركز البحوث في شرطة الشارقة، العميد الدكتور خالد الحمادي، بأن الندوة ستتناول مدى الانتشار السريع للجريمة الإلكترونية عبر اختراق وسائل التواصل الحديثة، وطرق التصدي لها، والتعريف بالعقوبات المشددة لهذه الجريمة.

وأشار إلى أن الهدف أيضاً من إقامة الندوة تعزيز التوعية بين فئات المجتمع عموماً، وشريحة الطلاب خصوصاً، حيث سيشارك في الندوة نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، وتتاح إمكانية المشاركة في الندوة عبر الرابط الإلكتروني المعلن على منصات التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة.

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