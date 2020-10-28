شرطة أبوظبي تطالب سائقي الدراجات النارية بالالتزام بإجراءات السلامة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناشدت شرطة أبوظبي الأهالي ضرورة حث أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية على القيادة الآمنة، والالتزام بشروط السلامة، خصوصاً عند استخدامها في البر، وعدم القيادة بتهور لتجنب الحوادث.

ودعت مستخدمي الدراجات النارية إلى ضرورة الحرص على عدم استخدامها بصورة سلبية، أو الاستعراض، ما يتسبب في إزعاج الآخرين.

وذكرت أن أبرز أسباب حوادث الدراجات النارية السرعة الزائدة، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والقيادة بتهور، ناصحة مستخدميها بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، وارتداء الملابس المخصصة لقيادة الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية.

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