خبر سيئ يقود مركبة إلى السقوط في «خور الممزر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سقطت سيارة في مياه خور الممزر بدبي، نتيجة عدم سيطرة سائقتها عليها، بعد تلقيها خبراً سيئاً عن طريق الهاتف.

وقال رئيس قسم الإنقاذ البحري، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، إن سائقة السيارة، البالغة 41 عاماً (عربية)، لم تتعرض لإصابات، إذ تمكنت من الخروج من المركبة قبل دخولها إلى عمق المياه، مشيراً إلى أن السيارة كانت في حالة توقف في المواقف قبالة الشاطئ قبل الحادثة، لكن سائقتها ضغطت دواسة البنزين بدلاً من المكابح، لتنحدر نحو الشاطئ، وتدخل في مياه الممزر، مشيراً إلى عدم اتخاذها إجراءات السلامة الخاصة بإيقاف السيارات على وضعية التوقف «الباركنغ»، وعدم استخدامها المكابح اليدوية. وذكر النقبي أن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى بلاغاً بسقوط السيارة في خور الممزر، في الرابعة والنصف عصراً، من يوم الجمعة الماضي، فسارعت دوريات قسم الإنقاذ وأفراد دوريات الأمن البحري بالتوجه إلى مكان الحادث.

وكان التيار قد جرف السيارة إلى مسافة 30 متراً داخل مياه الممزر، لكن الغواصين استعانوا برافعة من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ لإخراج السيارة من المياه.

وحث النقبي قائدي المركبات على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية حرصاً على سلامتهم، وسلامة الآخرين.

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