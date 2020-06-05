شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من الإطارات التالفة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين، ضمن حملة «صيف مروري آمن»، إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا، وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خلال فترة الصیف، نتیجة ارتفاع درجات حرارة الجو، محذرة من استخدام الإطارات غير المطابقة أو التالفة.

وناشد مدیر إدارة مرور المناطق الخارجیة في مدیریة المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزیة، العقید محمد سالم الشحي، السائقین استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم، وقياسه، ودرجة الحرارة التي یتحملھا، والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملاءمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

وأشار إلى أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المروریة خلال الصيف، والتي تتضمن انتھاء صلاحية الإطارات، نقص أو زیادة ضغط الھواء في الإطارات، والحمولة الزائدة، وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطویلة.

وأكد تكثيف الرقابة المروریة، وتطبیق القانون على المخالفین ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة، وتطبیق المادة (82) من قانون المرور (الغرامة 500 درھم و4 نقاط مروریة وحجز المركبة لمدة أسبوع لعدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر).

وذكر أن شرطة أبوظبي ستتولى تنفیذ حملة توعية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بعنوان «صیف مروري آمن»، ضمن خطة التوعیة الاستباقیة لتعزيز السلامة المروریة، والوقایة من الحوادث التي تقع بسبب انفجار الإطارات صيفاً، وتشمل إرسال رسائل إلكترونیة إلى الجھات الحكومیة، ونشر رسائل مروریة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن الحوادث المروریة التي وقعت نتيجة انفجار الإطارات خلال الصیف العام الماضي أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة شخصین آخرين بإصابات متوسطة، وبلغ عدد المركبات التي تمت مخالفتھا لعدم صلاحیة الإطارات للسیر 6211 مركبة.

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