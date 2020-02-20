السجن والإبعاد لسارقي الديزل في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة جنايات الفجيرة بالسجن ثلاثة أشهر والإبعاد لعاملين آسيويين متهمين بسرقة ديزل من موقع إنشائي يعملان فيه.

وكانت النيابة العامة أحالت إلى المحكمة المتهمين بعد أن تم ضبطهما متلبسين بسرقة الديزل من موقع عملهما.

وأنكر المتهم الأول في الجلسات السابقة التهمة المنسوبة إليه، مؤكداً أن البلاغ كيدي وغير مبني على معلومات حقيقية، إذ إن خلافاً بينه وبين مشرف العمال أدى لاتهامه بهذه التهمة، مشيراً إلى أنه لم يتم ضبطه من قبل رجال التحريات أو الشرطة، إنما مجرد بلاغ كاذب قدمه المشرف دون وجود أي دليل يثبت الاتهام، فيما أنكر المتهم الثاني التهم الموجهة إليه.