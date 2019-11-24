انتحار مراهق في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت الجهات المختصة في شرطة الشارقة التحقيق في واقعة انتحار مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً، حيث قام برمي نفسه من شرفة شقته من الطابق السادس من إحدى البنايات في منطقة القاسمية بالشارقة، ما أدى إلى وفاته.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة العميد إبراهيم مصبح العاجل لـ "الإمارات اليوم" أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات يفيد بوجود فتى يبلغ من العمر 16 عاماً ألقى بنفسه من إحدى البنايات الواقعة بمنطقة القاسمية بالشارقة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية والجنائية لموقع الحادثة، وتم نقل الفتى للمستشفى ولكنه فارق الحياة.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية بينت بأن الفتى يعاني من اضطرابات نفسية، مشيراً إلى أن والده أفاد بمحضر التحقيقات بأن الفتى يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات منذ فترة ولديه مرض نفسي.

ودعا العميد العاجل الأسر وأولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم، ومتابعة توجهاتهم، وعدم تركهم يعانون العزلة والفراغ، والتواصل مع أشخاص مجهولين وأطراف غير حسنة النوايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تتيحه من حرية وخطورة التواصل، وبناء العلاقات، دون رقابة وتوجيه من الأهل والراشدين.