إنقاذ 10 مواطنين حاصرتهم الأمطار بوادي صاع

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أنقذت فرقة المسطحات المائية بالعين، التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، 10 مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع بمنطقة العين وهم بحالة جيدة، حيث كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار.

وكان فريق المسطحات المائية تلقى ثلاثة بلاغات متفرقة، امس، بوادي صاع وتعامل في استجابة سريعة مع البلاغات، وإنقاذ المحصورين بالوادي ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الرعاية الطبية الأولية، كما نفذ 69 مهمة إسعافية مختلفة .

ودعت شرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن الأودية واماكن تجمع مياه الأمطار، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار.