شرطة أبوظبي تحذّر من القيادة البطيئة على المسار السريع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حثت شرطة أبوظبي السائقين على استخدام المسار الأيمن من الطريق، في حال قيادتهم بسرعات بطيئة، حتى لا يعرقلوا المركبات التي تسير بالسرعة المحددة على الطريق، وإفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق، المقبلة من الخلف أو من الجهة اليسرى، محذرة من الخطورة الناتجة عن القيادة بسرعات بطيئة على المسار الأيسر.

ونفذت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي 62 محاضرة مرورية للموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية في أبوظبي، والسائقين بالشركات الخاصة، ضمن خطة التوعية الاستباقية للحد من السلوكيات المرورية التي تتسبب في الازدحامات والحوادث المرورية، وفي إطار خطة التوعية للربع الثالث من العام الجاري «الطريق لك ولغيرك».

وأشارت إلى الخطورة الناتجة عن القيادة بسرعات بطيئة على المسار الأيسر (مسار التجاوز)، أو المسار الأوسط، ما يسبب إرباكاً في الحركة المرورية، وعرقلة للمركبات التي تسير بسرعة الطريق، ما قد تنتج عنه حوادث مرورية جسيمة، خصوصاً على الطرق السريعة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإفساح الطريق وعدم عرقلة حركة السير والمرور، مشددة على تطبيق المادة (84) للمخالفين «عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق، القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى، ومخالفتها 400 درهم».