4367 مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء في أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

كشفت شرطة أبوظبي أن عدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 4367 مخالفة، فيما وقع 52 حادثاً على تقاطعات الإشارات الضوئية، نتجت عنها ست وفيات و54 إصابة بين البليغة والمتوسطة.

وأكدت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» رصد مخالفات تجاوز الإشارة من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات، مرجعة أسبابها إلى عدم انتباه السائقين، والانشغال عن الطريق، وزيادة السرعة لإدراك الإشارة الخضراء.

كما أكدت أنها تواصل جهودها في تقييم السلوكيات الخطرة لبعض السائقين، وتوعيتهم بمخاطر تجاوز الإشارة، وتوفير أقصى درجات السلامة المرورية على التقاطعات، داعية إياهم إلى الانتباه، وخفض السرعة عند التقاطعات، ليتمكنوا من السيطرة على مركباتهم، وإيقافها عند تغير لون الإشارة الضوئية.

وقالت إنها لن تتهاون في تطبيق القانون والمخالفات التي تنص عليها قواعد وإجراءات الضبط المروري. وتبلغ قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة 1000 درهم غرامة، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، أما قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للشاحنات فتبلغ 3000 درهم غرامة، ووقف الرخصة لمدة سنة، تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة.

وأوضحت أن المخالفات التي رصدتها كاميرات الرقابة على التقاطعات تشمل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتصوير المركبات العابرة للتقاطع بسرعات زائدة، سواء أكان العبور أثناء زمن الإشارة الخضراء أو غيره، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة عند التقاطعات.

وحددت شرطة أبوظبي ثلاثة أسباب وراء تجاوز السائقين للإشارة الضوئية الحمراء، هي زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال عن الطريق، داعية السائقين إلى إدراك خطر هذه المخالفة على حياتهم وحياة السائقين الآخرين، والالتزام بالقوانين وأنظمة المرور.

وسجلت إمارة أبوظبي تحسناً ملحوظاً في عدد وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة خلال العام الماضي، مقارنة بـ2017، بانخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية من 199 إلى 149 وفاة، وعدد الإصابات البليغة من 149 إلى 120 إصابة.

وشهدت طرق أبوظبي حوادث عدة على خلفية تجاوز سائقين للإشارة الضوئية الحمراء، كان أبرزها الحادث الذي وقع العام الماضي، حيث أصيب 32 شخصاً بإصابات صنفت بـ«البليغة والمتوسطة والبسيطة»، إثر حادث تصادم بين حافلتين، على تقاطع إشارة البيبسي كولا باتجاه الخارج بأبوظبي.

وأرجعت شرطة أبوظبي سبب الحادث بعد المعاينة إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ودعت قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، والانتباه وعدم السرعة، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وعرضت شرطة أبوظبي مقطع فيديو لمشهد حادث مروري يكشف عن إصرار أحد السائقين على تجاوز الإشارة الحمراء بسيارته في أحد شوارع مدينة أبوظبي، إذ تهشمت السيارة كلياً نتيجة لتصرفه السلبي، كما تسبب في حادث مروري أليم.

وجاء المشهد المأساوي في سياق مبادرة «لكم التعليق»، التي أطلقتها إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مواصلةً نشر تجاوزات بعض السائقين ومخالفاتهم المرورية.

وانتقد الجمهور عدم التزام السائق بقوانين وأنظمة المرور، ما أدى إلى وقوع حادث، وتسببه في نوع من الخلل وعدم التوازن للحركة المرورية، وفوضى، إلى جانب ما نتج عن الحادث من خسائر فادحة.

وشددت شرطة أبوظبي على ضرورة الانتباه وخفض السرعة عند التقاطعات، لتمكين سائق المركبة من السيطرة بشكل أفضل على حركتها، وإيقافها عند تغير لون الإشارة الضوئية، مؤكدة تكثيف الجهود التي تستهدف السائقين لتعزيز الالتزام بالسلامة المرورية في التقاطعات.

مخالفات التقاطعات

ذكرت شرطة أبوظبي أن المخالفات التي ترصدها من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات، تشمل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتصوير المركبات العابرة للتقاطع بسرعات زائدة على السرعة المقررة للشارع، سواء أكان العبور أثناء زمن الإشارة الخضراء أو لغيره، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة عند التقاطعات، مشيراً إلى أن كاميرات الرقابة على التقاطعات تقوم بوظائف عدة، منها قراءة لوحات المركبات، والتعرف إلى عدد المركبات العابرة للإشارة، وتصنيفها، وقراءة متوسط سرعة الشارع.