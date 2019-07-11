وفاة طفل غرقاً في منزل ذويه بالعين

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

توفي طفل عمره سنتين غرقاً في حوض سباحة بمنزل ذويه في مدينة العين، على الرغم من التحذيرات التي دعت اليها شرطة ابوظبي ومناشدة أولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة أماكن تواجد اطفالهم وعدم الانشغال عنهم، ووضع سياج حول أحواض السباحة بالمنازل يمنع دخولهم،

وكان مركز القيادة والتحكم في منطقة العين بقطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً بشأن حادث الغرق في منطقة جبل حفيت، وأعتبرت شرطة أبوظبي أن الإهمال سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال، ما يتطلب مراقبتهم من قبل الأسرة وعدم الانشغال عنهم محذره من مخاطر ترك الأطفال بمفردهم اثناء السباحة وضرورة مراقبة أماكن تواجدهم.

مؤكدة على أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، حفاظاً على سلامتهم.

وشددت على منع الاطفال من السباحة بمفردهم في الأحواض، وتعريفهم بمخاطر ذلك، ومراقبتهم وعدم الانشغال عنهم، وتزويدهم بأطواق وأدوات النجاة وقفل الأبواب المؤدية الى الأحواض، وعدم السماح لهم بممارسة السباحة بمفردهم دون مرافق.