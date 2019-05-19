وفاة آسيوي بصعقة كهربائية في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

توفي عامل آسيوي، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في موقع إنشائي بإمارة الفجيرة، وذلك نتيجة لعدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة في موقع العمل، وتم نقله إلى مستشفى الفجيرة لإتمام الإجراءات المتعلقة لتسليمه لذويه، وعليه أوقفت النيابة العامة مدير الأمن والسلامة في الشركة التي يعمل فيها المتوفى، وتم إيقاف عمل الشركة للتحقيق في الواقعة، ومدى التزامها باشتراطات الأمن والسلامة.

ودعت الجهات المعنية إلى ضرورة تطبيق الإجراءات التي تحقق الأمن والسلامة للعمال أثناء وجودهم في المواقع الإنشائية والالتزام بارتداء الملابس المخصصة لذلك، كالأحذية والخوذ والقفازات، لتجنب دخول أي تيار كهربائي لأجسادهم أثناء عمل التمديدات الكهربائية، لاسيما أن بعض الشركات تستعين بغير ذوي الاختصاص من العمالة اليومية، توفيراً للمال، ما يتسبب في تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر.