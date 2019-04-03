مركز شرطة كلباء الشامل يعيد خليجياً متغيباً عن ذويه مصاباً بمرض التوحد

المصدر: الامارات اليوم – الشارقة

توصل مركز شرطة كلباء الشامل بشرطة الشارقة إلى هوية شخص مصاب بمرض التوحد عثر عليه على شاطئ بحر كلباء، وتعود تفاصيل الواقعة الى أن رجال التحريات والمباحث الجنائية بمركز شرطة كلباء الشامل اشتبهوا برجل على شاطئ البحر كان يمشي وحيداً وعليه ملامح الخوف والإعياء، وعند سؤاله من قبل رجال الأمن تبين أنه لا يملك أي مستندات تثبت شخصيته.

وقال رئيس مركز شرطة كلباء الشامل، المقدم راشد سيف الزعابي، إن رجال الشرطة تعاملوا مع هذه الحالة باهتمام بالغ وحاول رجال التحريات الحصول على معلومات تدل على هويته، وبعد طمأنته وتهدئة حالته النفسية فقد قام بالتعريف باسمه وموطنه، إلا أنه عجز عن تذكر اي شي آخر، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع بياناته والتأكد من هويته وبعد البحث والتحري تبين أن الشخص قد دخل الدولة لأول مرة عبر بطاقة الهوية يوم الاربعاء بتاريخ 27/3/2019 عن طريق مطار الشارقة الدولي وتوجه إلى إمارة دبي ومن ثم عاد إلى امارة الشارقة بعدها انتقل الى مدينة كلباء مستقلاً المواصلات العامة، كما تبين أنه لا يحمل معه حقيبة سفر غير أنه كان يحمل محفظة بها بطاقة هوية وبعض المال وقد أضاعها أثناء نومه على الشاطئ.

وبعد جمع المعلومات تم التوصل إلى ذويه والتواصل معهم، إذ أكدوا أنه مصاب بمرض التوحد وأنهم يبحثون عنه، كما تم ابلاغ القنصلية التابع لها بالدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ولفت المقدم الزعابي أن الواقعة تطلبت منا تعاملاً انسانياً، لذا أحيط المذكور بالرعاية الكاملة وتأمين احتياجاته من ملبس ومسكن حتى وصول ذويه لاستلامه،

وأشار أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تولي اهتماماً كبيرا بالجوانب الانسانية، كما أنها تمتلك كافة المعايير الانسانية التي تؤمن تعاملاً كريماً مع كافة الأشخاص على اختلاف قضاياهم ومشاكلهم، حيث توجه ذوي المذكور بالشكر الجزيل للقيادة العامة لشرطة الشارقة ومركز شرطة كلباء الشامل على المجهود الكبير الذي بذلوها لإعادته الى أهله ووطنه.