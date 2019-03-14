آسيوي يستعين بسائق تاكسي للتحرش بخليجية

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة قضية عامل آسيوي متهم بالتحرش اللفظي، بعد أن حصل على رقم امرأة خليجية من سائق تاكسي والاتصال بها وطلب التعرف إليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها تلقت اتصالاً من رقم غريب وعندما أرادت معرفة المتصل، أخبرها بأنه حصل على الرقم من صاحب تاكسي تتعامل معه في قضاء مشاويرها، وأخبرته المجني بأنها لا تعرفه وأغلقت المكالمة، إلا أن المتهم واصل الاتصال بها حتى استجابت لاتصاله من أجل معرفة سبب الاتصال، إذ فاجأها بطلب التعرف عليها، فأغلقت الهاتف على الفور وأخبرت زوجها الذي تولّى فتح بلاغ جنائي لدى الشرطة وسلمها رقم الهاتف الذي يتصل على زوجته.

ومن خلال التحري وتعقب رقم الهاتف ألقت الشرطة القبض على العامل الآسيوي، وتم تحويله إلى النيابة العامة التي أمرت بتقديمه للمحاكمة، وخلال سؤال هيئة المحكمة أقرّ المتهم باتصاله بالمرأة الخليجية وطلبت منه الهيئة مواصفات صاحب التاكسي، فزعم أنه لا يعرفه وقد التقاه مرة واحدة، فقرّرت المحكمة حجز القضية للحكم في الجلسة المقبلة.