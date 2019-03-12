إنقاذ مواطن تعطًل مثبت سرعة سيارته على 140 كيلومتراً في الساعة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أنقذ رجال المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، أمس حياة مواطن تعطل مثبت السرعة في مركبته على سرعة 140 كيلومتراً في الساعة على طريق الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، إن غرفة العمليات تلقت الساعة الثامنة إلا ثلاث دقائق مساء أمس بلاغا من السائق يفيد بتعطل مثبت السرعة مركبته التي كان يقودها بمفرده على الطريق الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة رأس الخيمة.

وأوضح انه فور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان البلاغ وتم مشاهدة المركبة عند مخرج 129 على طريق الشيخ محمد بن زايد حيث قام فريق من غرفة العمليات بالتواصل مع السائق هاتفيا وتهدئته وتقديم الحلول المناسبة للسيطرة على مركبته والتأكيد له بإرسال الدوريات بالسرعة الممكنة لإنقاذ حياته.

وأضاف، فور وصول الدوريات لمكان سير المركبة قامت إحدى الدوريات التي كانت تسير بنفس سرعة المركبة بصدمها من الخلف بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة بتنفيذ صدمة خفيفة، مشيرا إلى أن المحاولة الأخيرة نجحت في إعادة مثبت السرعة للعمل وتم إيقاف المركبة بعد تمكن الدوريات من فسح المجال أمامه وإخلاء الطريق من المركبات واستقرارها خارج الطريق وتقديم المساعدة اللازمة للسائق.

ولفت النقبي إلى أن إدارة المرور والدوريات بجميع ضباطها وأفرادها من الدوريات والإسعاف والإنقاذ وطاقم غرفة العمليات على استعداد وجهوزية العالية للتعامل مع كافة الحالات واحتواء المواقف الطارئة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور والتأكيد على تواجدهم بصورة مستمرة ودائمة على مدار الساعة، مضيفا أنه يجب على السائقين إجراء الصيانة الدورية لمركباتهم لتفادي تعرضها لمشاكل فنية.