4 خطوات توقف المركبة عند تعطل مثبت السرعة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

حددت شرطة أبوظبي 4 خطوات يمكن ان يتبعها السائقين في حال تعطل مثبت سرعة المركبة، أولها محاولة تحريك ناقل الحركة على وضع (L) ، ومن ثم اطفاء المحرك عن طريق المفتاح بالنسبة للمركبات القديمة، أما بالنسبة للمركبات الحديثة فيتم الضغط المستمر الطويل على زر تشغيل المركبة لحين انطفاء المحرك.

وأوضحت الشرطة أنه في حال عدم جدوى الخطوة الأولى فيجب على السائق وضع ناقل الحركة على وضع (L) والضغط بقوة مناسبة على المكابح باستمرار حتى تتوقف السيارة، وعند فشل الخطوة الثانية يتم اتباع الخطوة الثالثة وهي رفع المكابح اليدوية تدريجيا مع ضرورة امساك مقود السيارة بكل قوة.

وذكرت الشرطة أنه في حال فشلت جميع تلك المحاولات يجب على السائق تحريك ناقل الحركة بين وضع (L) إلى وضع (D) باستمرار، أما في حالة نجاح احدى الطرق السابقة قبل تدخل الدورية فيجب على سائق المركبة إيقافها خارج الطريق وتأمين نفسه أولا لحين وصول الجهات المختصة للتعامل مع الموقف.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية أن يلتزم السائقين الذين يتعرضون لمشكلة تعطل مثبت السرعة بالهدوء وعدم الذعر والتأكد من ربط حزام الأمان وتشغيل مصابيح التنبيه والمصابيح الأمامية والاتصال على رقم الطوارئ 999 وشرح الحالة بالتفصيل.

وشهدت طرق الدولة، حالات عدة خلال السنوات الماضية، تعطل فيها مثبت السرعة للمركبات، وتم على الفور تدخل دوريات الشرطة، وإنقاذ السائقين من حوادث كادت أن تودي بحياتهم، وكان آخرها، ما تعرض له مواطن الأسبوع الجاري، عندما تعطل مثبت السرعة في مركبته وهو على سرعة 140 كيلومتراً في الساعة على طريق الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة، حيث تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ، وقام فريق من غرفة العمليات بالتواصل مع السائق هاتفيا وتهدئته وتقديم الحلول المناسبة للسيطرة على مركبته والتأكيد له بإرسال الدوريات بالسرعة الممكنة لإنقاذ حياته.

كما أنقذت شرطة أبوظبي حياة شخص، العام الماضي، إثر تعطل مثبت السرعة في مركبته عند سرعة 130 كيلومتراً في الساعة، على طريق العين باتجاه مدينة أبوظبي، و فقدانه السيطرة عليها، على نحو شكل خطراً بالغاً على حياته ، والآخرين، وقدمت له النصائح والإرشادات عبر الهاتف وتهدئته والتقليل من مخاوفه أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ التي انتهت بنجاح.

ووصف السائق- (من المقيمين في مدينة العين) - اللحظات التي مر بها بالخوف والرعب لفترة زمنية زادت عن 50 دقيقة ، عندما واجه الموت، إثر تعطل مثبت سرعة سيارته الحديثة ذات الدفع الرباعي على سرعة 130 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح أنه لأول مرة يتعرض فيها لمثل هذه الحادثة، وحاول وضع ناقل السرعة على وضعية ( N )، و استخدام المكابح لكن دون جدوى، فأتصل على هاتف الطوارئ (999) بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، ورافقته الدوريات، قبل اتخاذ القرار بإيقاف المركبة عن طريق صدمها من الامام بإحدى دوريات الشرطة لتخفيف سرعتها وإيقافها، وتدخلت 15 دورية وسيارتي إسعاف لتعزيز السلامة، وشب حريق بسيط أسفل السيارة لحظة توقفها و عمل رجال المرور بسرعة على اخراجه من المركبة وإطفاء الحريق ،وأجريت له الإسعافات الأولية من قبل طواقم الإسعاف .

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