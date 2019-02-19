بلدية دبا الفجيرة تغلق 6 محال مخالفة العام الماضي

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة ستة محال لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها، وعدم وجود رخصة تجارية، ومخالفة نوع النشاط، وعدم الالتزام بتجديد الرخص وتوزيع منشورات من دون تصريح، كما أنذرت 1174 محلاً آخر، وخالفت 203 محال خلال العام الماضي.

وقال مدير البلدية، حسن سالم اليماحي، إن قسم التراخيص التجارية نفذ 3688 جولة تفتيشية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة، للتأكد من وجود الرخصة التجارية وسريان مفعولها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الحملة تأتي من أجل إلزام جميع المنشآت بتطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية.

وأضاف أن إدارة البلدية تعمل من خلال برنامج الخدمات الإلكترونية بهدف البحث عن أفضل السبل لتقديم خدمات متميزة وتسهيل الإجراءات على الجمهور، بالإضافة إلى مشروع السجل الاقتصادي الوطني من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات الاقتصادية، عبر منصة إلكترونية اتحادية، تضم معلومات شاملة ودقيقة عن الرخص والمنشآت الاقتصادية، وبيانات الأنشطة الاقتصادية المعتمدة والموحدة داخل الدولة.