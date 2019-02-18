738 مخالفة رادار على طريق رأس الخيمة الدائري خلال 4 أشهر

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حرّرت شرطة رأس الخيمة 738 مخالفة رادار على طريق رأس الخيمة الدائري، خلال الأشهر الأربعة الماضية، نتيجة قيادة المركبات بسرعات زائدة على السرعة المحددة على الطريق، حيث شهد طريق رأس الخيمة الدائري وفاة مواطن يبلغ من العمر 21 سنة، في نوفمبر الماضي، إثر تعرضه لحادث انحراف وتصادم مركبته بحاجز أسمنتي، نتيجة القيادة بسرعة زائدة.

وقال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن جميع مخالفات الرادار التي تم ضبطها على طريق رأس الخيمة الدائري الجديد كانت بسبب تخطي السائقين السرعة المحددة على الطريق، وعدم التزامهم بأنظمة السير والمرور.

وأوضح أنه منذ افتتاح الطريق، في يوليو الماضي، باشرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بنشر خمسة أجهزة رادار متحركة على الطريق، حيث رصدت تجاوز المركبات للسرعة القانونية على الطريق والمحددة بـ120 كيلومتراً في الساعة، ويتم ضبط المركبات عند سرعة 121 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف أن إدارة المرور والدوريات وضعت دراسة لنشر 15 جهاز رادار ثابتاً على طول 30 كيلومتراً من طريق رأس الخيمة الدائري نهاية الشهر الجاري، من أجل ضبط سرعة الطريق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن قيادة المركبات بسرعات عالية.

وأشار إلى أن طريق رأس الخيمة الدائري من الطرق الحيوية الرئيسة، كونه يؤدي إلى جميع الطرقات الحيوية والشوارع الفرعية من شمال الإمارة وحتى جنوبها، وتابع أن شرطة رأس الخيمة نشرت لوحات إرشادية على طول الطريق لتنبيه السائقين إلى السرعة القانونية للطريق، وتحذيرهم بوجود أجهزة رادار لضبط السرعات.

وأضاف أن تركيب أجهزة الرادار، خلال الأيام المقبلة، سيؤدي إلى الحد من وقوع الحوادث المرورية نتيجة السرعات العالية، ويخفض من عدد مخالفات السرعة، لافتاً إلى أن الهدف من تركيب أجهزة الرادار ضبط السرعات والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن طريق رأس الخيمة الدائري أسهم في تخفيف الازدحام المروري في مدينة رأس الخيمة بنسبة كبيرة، خصوصاً عند التقاطعات الحيوية والطرق الرئيسة في مدينة رأس الخيمة، وذلك بعدما تم ربط معظم الطرق الفرعية والحيوية في الإمارة بطريق رأس الخيمة الدائري، وأصبح من السهل على المركبات الوصول إلى الطريق الجديد للذهاب إلى خارج الإمارة.

وأشار إلى أن طريق النخيل كان يشهد، قبل افتتاح طريق رأس الخيمة الدائري، ازدحاماً مرورياً نتيجة تكدس الشاحنات والمركبات عند التقاطعات المرورية، ما يؤدي إلى ازدحام المركبات على طول الطريق.