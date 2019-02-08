شرطة عجمان تُعيد طفلاً تائهاً إلى أسرته

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان طفلاً عربياً، يبلغ من العمر أربع سنوات، إلى أسرته التي تُقيم في منطقة النعيمية.

وقال مدير فرع التحقيق بمركز شرطة النعيمية الشامل، الرائد خلفان عبدالله حميد، إن دورية مرورية وجدت الطفل جالساً وحيداً دون مرافق عند الساعة 6:45 صباحاً بجانب مسجد في منطقة النعيمية، فأخذته وسلّمته إلى مركز شرطة النعيمية الشامل.

وأكد أن المركز تسلّم الطفل وقدم له الرعاية والطعام والحماية لحين التعرف الى ذويه، وفي تمام الساعة 7:45 صباحاً من اليوم نفسه تلقى مركز شرطة المدينة الشامل بلاغاً من شخص يفيد بغياب ابنه، فبلغوه بأن الطفل موجود لدى مركز شرطة النعيمية، فتوجه إلى القسم وتسلّم طفله.