شرطة عجمان تعيد طفلاً تائهاً لذويه سالماً

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان طفلاً من جنسية دولة عربية يبلغ من العمر 4 سنوات إلى أسرته التي تُقيم في منطقة النعيمية سالماً وتم تسليمه لذويه وهو يتمتع بصحة جيدة.

وتفصيلاً قال مدير فرع التحقيق بمركز شرطة النعيمية الشامل بشرطة عجمان الرائد خلفان عبدالله حميد أن دورية مرورية وجدت الطفل جالساً وحيداً دون مرافق عند الساعة 6:45 صباحاً بجانب مسجد في منطقة النعيمية، فأخذه وسلَّمه لمركز شرطة النعيمية الشامل.

وأكد مدير فرع التحقيق أن المركز استلم الطفل وقدم له الرعاية والطعام والحماية لحين التعرف على ذويه وفي تمام الساعة 7:45صباحاً من نفس اليوم تلقى مركز شرطة المدينة الشامل بلاغا من أحد أفراد المجتمع يفيد بغياب ابنه في الموقع الذي وُجد به الطفل، فبلغوه بأن الطفل موجود لدى مركز شرطة النعيمية الشامل، فتوجه إليهم وتسلم طفله شاكراً لشرطة عجمان مسؤوليتها المجتمعية.