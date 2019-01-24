تسرّب غاز يتسبّب في انفجار بكافتيريا في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أدّى تسريب بأسطوانة غاز في كافتيريا بمنطقة الراشدية في عجمان، أمس، إلى حدوث انفجار داخل الكافتيريا، ما تسبّب في وقوع إصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة.

وأكد رئيس قسم المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني، المقدم مصطفى سلطان آل علي، تلقّي بلاغ يفيد بسماع صوت انفجار في منطقة الراشدية، فهرعت مركبات الدفاع المدني من مركز الرميلة ومركز الإدارة والإسعاف الوطني إلى الموقع. وتبيّن أن هناك تسريب غاز أدى إلى حدوث الانفجار، ما أسفر عن وقوع إصابات لأشخاص موجودين داخل الكافتيريا، لافتاً إلى إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد.

وناشد آل علي أصحاب المطاعم تفقّد أسطوانات الغاز، وإجراء الصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة التمديدات، ومن إحكام غلق الأسطوانة.