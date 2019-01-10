شرطة عجمان تنفي ما نشره موقع " عكاظ " من إشاعات كاذبة حول وقوع جرائم في الإمارة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نفت القيادة العامة لشرطة عجمان ما نشره موقع "عكاظ" الإلكتروني من أخبار وإشاعات كاذبة عن وقوع جرائم في إمارة عجمان خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أن الأخبار المنشورة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد في مراكز شرطة عجمان أي بلاغات حول الجرائم المذكورة في الموقع.

وقال نائب مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية الرائد محمد بن يافور الغفلي أن الموقع المذكور قام بنشر أخبار كاذبة حول انتحار ام مع أبناءها وعن زوج يضرب زوجته في إمارة عجمان، وتتضمن هذه الاخبار التعامل مع شركة تداول في الدولة، مؤكداً أن لا صحة لما نُشر على الإطلاق.

وأضاف أنه بعد البحث والتحري تبين أن الاشاعات صادرة من شركة تداول خارج الدوله بهدف الدعاية والاعلان عنها، باستغلال اسم شرطة عجمان وادعاء وجودها في الدولة لجذب أكبر عدد من المشتركين في التداول، كما تبين أن موقع عكاظ تم اختراقه لنشر هذه الاكاذيب من قبل هذه الشركه.

وأشار نائب مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية أنه بالتواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات تم حصر الروابط والشائعات التي تم نشرها من قبل الموقع وسوف يتم حجبها جميعا في الساعات القادمة.

وحذر من تصديق مثل هذه المواقع والتعامل معها أو إعادة نشرها، مؤكدا أن شرطة عجمان لن تتهاون مع كل من ينشر الشائعات أو يتداولها بأي طريقة كانت، مشيراً إلى أن قانون دولة الإمارات يجرم ويعاقب كل من يرتكب هذا النوع من المخالفات.