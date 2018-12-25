القبض على عصابة في عجمان أثناء سرقة محل

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على عصابة من جنسية دول آسيوية، مكونة من ثلاثة أشخاص، أثناء قيامهم بعملية سرقة أحد المحال التجارية.

وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، الرائد محمد حمد بن يافور الغفلي، إن قسم العمليات استقبل اتصالاً من أحد الأشخاص، يفيد بقيام شخص مجهول بإتلاف زجاج محل سوبرماركت بالمنطقة الصناعية الجديدة.

وعلى أثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وتحرك إلى المكان لكشف تفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وبوصول الفريق إلى الموقع وبعد معاينة مكان الحادث، تبين أنه تم إتلاف زجاج باب المحل من قبل الجناة، وبتحليل الأسلوب الإجرامي للجناة، وبحنكة وخبرة رجال التحريات في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، ساورهم الشك بأن الجناة لايزالون داخل المحل، وبتمشيط المحل تم العثور على شخصين مختبئين بين حقائب السفر، فتم ضبطهما ليتبين أن الأول يدعى (م.ف.ج)، والآخر (و.أ.م)، كلاهما من الجنسية الآسيوية.

وعثر بحوزتهما على حقائب للسفر كانوا يضعون بها مجموعة كبيرة من الهواتف المتحركة، تقدر قيمتها بـ80 ألف درهم، وبسؤالهما عن الواقعة اعترفا بالسرقة، كما أقرا بوجود شخص آخر معهما في الخارج قام بإتلاف زجاج باب المحل، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على الشخص الثالث المشارك في عملية السرقة.

وقال الغفلي إنه بالبحث والتحري وجمع المعلومات، تبين أن المتهم الثالث يقيم في إمارة الشارقة، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة تم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه آسيوي الجنسية يدعى (و.أ.م)، وكان يحمل حقيبة ظهر عُثر فيها على هاتفين، وبسؤاله عن الواقعة اعترف بأنه قام بسرقتهما من أحد المحال التجارية بمدينة العين برفقة المتهمين الآخرين، كما اعترف بأنه خطط مع المتهمين الآخرين لسرقة سوبرماركت في عجمان، حيث قام بإتلاف باب المحل، فيما قام الآخران بدخول المحل للسرقة إلى أن تم ضبطهما، وعليه أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة.