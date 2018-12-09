818 مخالفة انشغال بالهاتف خلال النصف الأول في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أكد مدير الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، لـ«الإمارات اليوم» تحرير 818 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف مناطق رأس الخيمة.

وأوضح أن الانشغال بالهاتف أثناء التوقف عند الإشارة الضوئية الحمراء مخالفة يعاقب عليها قانون السير والمرور في حال تسبب السائق في عرقلة حركة السير بسبب عدم انتباهه للإشارة الخضراء، أو في حال تسببه في وقوع حادث مروري عند الإشارة المرورية.

وأضاف أن قانون السير والمرور ينص على مخالفة كل من انشغل عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستخدام الهاتف بغرامة مالية قدرها 800 درهم وأربع نقاط مرورية، موضحاً أنه يمكن للسائق استعمال سماعة الأذن لتفادي ارتكاب مخالفة مرورية والانشغال عن الطريق، كما أن بعض الوسائل الإلكترونية تغني السائق عن ارتكاب المخالفات وتحافظ على سلامته أثناء قيادة المركبة.

وتابع الحميدي أن استعمال الهاتف، أو التدخين، أو تناول الطعام، قد تؤدي إلى الانشغال عن الطريق والتسبب في عرقلة حركة السير ووقوع حوادث مرورية، لافتاً إلى أن كاميرات المراقبة عند التقاطعات المرورية ترصد جميع المركبات المتوقفة عند الإشارة الضوئية، وتظهر المخالفات التي يرتكبها السائقون أثناء انتظار الإشارة الخضراء، منها استعمال الهاتف المحمول وعدم ربط حزام الأمان.

وأضاف الحميدي أن هناك كاميرات ذكية مطورة ترصد سبب انشغال السائق عن الطريق، وتأخره في عبور الإشارة الضوئية، وتحدد طبيعة المخالفة المرورية المرتكبة، مضيفاً أنه يحق لمأمور الضبط القضائي تصوير السائق المخالف عند الإشارة المرورية وإرسال المخالفة عبر التطبيق الذكي للشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السائق المخالف.