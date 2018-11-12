حملات توعية بتدابير القيادة الآمنة أثناء الضباب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي حملات توعية ميدانية استباقية لنشر الثقافة المرورية بتدابير القيادة الآمنة أثناء الضباب، في إطار الأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال رئيس قسم الضبط المروري في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، المقدم أحمد خادم القبيسي، إن التوعية ونشر التدابير الوقائية، تأتي ضمن جهود لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة النقل، وتنفذها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بما يعزّز السلامة على الطرق، وتعريف قائدي المركبات بالإجراءات الوقائية قبل تشكّل الضباب.

يشار إلى أنه وفقاً لقواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، تطبق على السائقين المخالفين الغرامة المالية 500 درهم، وأربع نقاط مرورية عند السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار، كما تطبّق الغرامة المالية وقيمتها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية على قائدي الحافلات نقل العمال سعة (14-24-60 راكباً)، الذين يخالفون قرار منع سيرهم أثناء الضباب على كل الطرق بإمارة أبوظبي.