«دفاع مدني عجمان» تنقذ سائقاً انحصر في شاحنة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أنقذت فرقة في الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، سائقاً آسيوياً فجر أمس، انحصر داخل الشاحنة جراء حادث تصادم بين شاحنتين، في منطقة العامرة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وأصيب بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال نائب مدير إدارة المراكز، المقدم رائد عبيد الزعابي، إنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، تحركت سيارات الدفاع المدني والتدخل السريع ودوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث. وذكر أن فرقة الدفاع المدني نجحت في إخراج السائق المحصور من الشاحنة من غير حصول مضاعفات، بالتعاون مع شرطة عجمان، من خلال استخدام معدات الرفع والقص والسحب التي تستخدم في حوادث التصادم والتدهور، وباشرت دوريات الشرطة في تنظيم حركة المرور، حيث قامت الجهات المختصة بتنظيف الطريق جيداً من آثار حادث التصادم.